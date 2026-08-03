Neymar joga contra o Remo? Santos define operação para ter o craque

O Santos volta a entrar em campo nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Após empatar sem gols com o Remo no jogo da ida, no último sábado (1), na Vila Belmiro, o Peixe vai até Belém para definir a classificação para as quartas de final do mata-mata nacional. Contudo, o Santos ainda não sabe se vai poder contar com sua principal estrela: Neymar.

A presença do camisa 10 é uma incógnita para a partida desta terça-feira, no Mangueirão, em Belém do Pará. A delegação do Santos viaja para o norte do Brasil nesta segunda-feira e Neymar não vai estar neste voo juntos do seus companheiros, uma vez que o craque vai participar de um evento beneficente do seu instituto logo mais à noite. Sendo assim, Neymar viajaria sozinho, em um voo fretado, para participar da partida.

Contudo, a questão física também é uma condição para Neymar ser relacionado para a partida desta terça. De acordo com o “ge”, o Santos vai realizar testes físicos no camisa 10 após o treinamento desta segunda, e a depender do resultado destes testes, Neymar sequer vai viajar para Belém para o jogo decisivo.

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O exame que será realizado é chamado de ‘CK’, que mede a creatinoquinase do corpo. O exame é algo rotineiro nos departamentos médicos dos clubes, e ajuda a saber como estão os jogadores nas questões musculares para auxiliar a prevenção de lesões nos atletas. Após o jogo de ida, o técnico Cuca citou o exame para falar sobre a presença ou não de Neymar neste jogo de volta.

“Fazia 74 dias que ele (Neymar) não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver. Eu não vou responder o que você quer. Ele faz regenerativo, todos passam pela recuperação, busca o CK, tira o sangue, põe no aparelho e mostra o grau do cansaço, o nível de lesão se é baixo ou alto”, disse Cuca.

Remo e Santos entram em campo na noite desta terça-feira (4), às 21h30, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, em Belém do Pará, no Estádio Mangueirão. Como o jogo de ida ficou com o placar zerado, quem vencer avança e caso haja um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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