Veja o que falta para o Vasco anunciar Santiago Sosa como novo reforço

Vasco e o Racing-ARG acertam os últimos detalhes burocráticos para confirmar a negociação de forma oficial, pelo volante Santiago Sosa. Desse modo, os clubes estão na troca de documentos que sacramentam o negócio.

Para ficar com Sosa, o Cruzmaltino vai desembolsar 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40,6 milhões) para contratar em definitivo o atleta. Consequentemente, a tendência é que o contrato seja de quatro temporadas.

Nesse sentido, o Vasco já sinalizou com o depósito da primeira parte da compra dos direitos de Sosa e, assim que o Racing for notificado, os clubes farão a última troca de minutas.

Sosa chega ao Rio de Janeiro ainda nesta semana, enquanto o clube quer toda a documentação finalizada para inscrevê-lo na Copa Sul-Americana até sexta-feira (7), que representa o último dia antes das oitavas de final diante do Olimpia-PAR.

Apesar de ter jogado o torneio pelo Racing, o volante argentino pode atuar pelo Cruzmaltino porque participou apenas da primeira fase pelo agora antigo clube.

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Por fim, ele representa o segundo reforço da equipe nesta janela de transferências, visto que, anteriormente, o Vasco anunciou o lateral-esquerdo Paulino.

Enquanto isso, a equipe entra em campo na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), diante do Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

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