Lucas Paquetá, do Flamengo, se diz 100% após lesão: “Feliz por voltar”

O meia Lucas Paquetá está pronto para voltar ao time do Flamengo. Já recuperado da lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, sofrida durante a disputa da Copa do Mundo, o jogador revelou que está perto do retorno. Foi em coletiva no CT Ninho do Urubu, nesta segunda-feira (3/8).

Inicialmente, o atleta explicou como foi superar a notícia da lesão durante o jogo contra o Japão, pela fase 16 avos de final da Copa, no dia 29 de junho. Na ocasião, Paquetá saiu no intervalo após relatar dores na posterior da coxa esquerda.

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“Foi difícil, obviamente, ficar fora da Copa por uma lesão que eu não esperava. Vinha fazendo bons jogos. Foi difícil passar por isso, obviamente, mas a gente tem que estar pronto para vencer tudo no futebol. Tive o apoio da minha família. Procurei trabalhar o máximo que eu pude, como muitos sabem, abrindo (mão das) minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então, estou feliz de estar de volta, treinando, e assim eu espero estar no campo”, afirmou o jogador.

Volta será contra o Vitória

Paquetá, então, explicou porque não foi relacionado para o jogo contra o Inter. Segundo o craque, o número baixo de atividades antes do duelo fizeram com que a comissão optasse por retardar seu retorno.

“Acho que eu tive dois treinos só antes do jogo do Inter, então fisicamente eu não estava ainda apto para jogar nesse sentido, aguentar um jogo forte. Então acho que por isso a opção técnica de me fazer treinar um pouco mais para chegar mais preparado para esse jogo do dia 9”, disse, referindo-se ao duelo contra o Vitória, pelo Brasileirão.

Ele também respondeu sobre a expectativa para o retorno, exatamente no Maracanã, diante da torcida rubro-negra.

“Muito feliz (pela volta). Estava bastante ansioso para voltar a treinar logo. Era uma coisa que eu me cobrava muito. E, hoje em dia, podendo estar no campo ali com todo mundo, com a galera, mais próximo ainda de voltar a jogar, estar no Maraca, fico muito feliz e muito ansioso também. Espero que seja um reencontro vitorioso”, celebrou.

Momento de turbulência do Flamengo

Paquetá não atua pelo Flamengo desde o dia 26 de maio, quando o Rubro-Negro bateu o Cusco (PER) por 3 a 0, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. Desde então, o Fla venceu duas partidas (contra Coritiba e Chapecoense), mas empatou outras duas (São Paulo e Internacional). Dessa forma, torcida e imprensa passaram a questionar o momento do time. Paquetá tenta explicar.

“Acho que (precisa) de muito trabalho. Obviamente, não estamos felizes de ter deixado escapar alguns pontos. Apesar de ter sido com grandes equipes, mas a gente quer trabalhar, quer melhorar. A gente tem conversado sobre isso, tem procurado cada um fazer um pouco melhor dentro de campo, para que a gente possa no jogo retomar essa confiança, voltar a vencer, para seguir buscando a liderança do Brasileiro e uma classificação na Libertadores”, analisou.

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