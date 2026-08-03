Chelsea anuncia a contratação de Henderson

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira (3/8) a contratação do volante Jordan Henderson, de 36 anos. O experiente jogador, que disputou a última Premier League pelo Brentford, assinou por duas temporadas com os Blues. Henderson não escondeu a felicidade pelo novo desafio. Esta, afinal, será sua 17ª edição de Premier League para o volante, que tem 463 jogos na elite inglesa.

“Eu acho que vai haver um grande ponto de discussão com a minha idade ao vir para cá… mas espero que, no momento em que eu sair, todo mundo reconheça o que eu posso dar e trazer para este clube. Vou dar absolutamente tudo todos os dias por este clube”, disse ao site oficial do Chelsea.

LEIA MAIS: Richarlison tem futuro incerto e pode deixar o Tottenham

Henderson ficou mundialmente famoso por sua passagem no Liverpool. Após iniciar a carreira no Sunderland, ele chegou aos Reds em 2011/12, já dando mostras de sua importância para a equipe. Não à toa, foi titular ao longo de 12 temporadas, sendo fundamental em conquistas como a Premier League e a Liga dos Campeões, formando uma das melhores equipes da história do Liverpool.

Em 22/23, porém, deixou o clube rumo ao futebol saudita, defendendo o Al-Ettifaq por 19 jogos. Rapidamente, retornou à Europa, ficando duas temporadas no Ajax. Em 25/26 foi uma das principais contratações do Brentford, atuando em 32 partidas das 38 possíveis. Chega ao Chelsea, então, para reforçar as opções de maio-campo do técnico Xabi Alonso.

Confira o anúncio do Chelsea

Um post compartilhado por Chelsea FC (@chelseafc)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.