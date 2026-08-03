Bundesliga ganha nova cobertura multiplataforma e transmissão em TV aberta no Brasil

A Bundesliga terá um papel importantíssima na história da Jovem Pan nesta temporada. Isso porque o Campeonato Alemão marcará a estreia da emissora no no mercado de direitos esportivos, a partir desta sexta-feira (7), com a partida entre Bochum x Hertha Berlin, às 15h30 (de Brasília), pela segunda divisão local. O canal também transmitirá duelos da Bundesliga, este, porém, ainda sem data definida.

O acordo inédito entre o torneio e a emissora garantirá ao telespectador três partidas por rodada. Seguindo o formato da parceria, o pacote multiplataforma inclui um confronto da Bundesliga, a primeira divisão alemã, e outros dois da segunda divisão da competição.

Além da TV aberta, os jogos também estarão disponíveis no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, que reúne mais de 10 milhões de inscritos. Essa parceria ainda se estenderá ao rádio, às redes sociais e programas esportivos da emissora, esses com nomes como Vampeta e Mauro Cezar Pereira.

Com as grades atualizadas, a Bundesliga contará com transmissões das mais diversas plataformas no Brasil para temporada 2026/27. A Jovem Pan competirá por audiência contra SporTV, CazéTV, Canal GOAT e XSports.

Detalhes da Bundesliga na Jovem Pan

A chegada do Campeonato Alemão representa o pontapé da Jovem Pan no mercado de direitos esportivos. Sob o comando de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, o canal assinou o acordo com a competição, uma das cinco maiores ligas de futebol da Europa, nesta segunda-feira (3). A parceria terá vigência até maio de 2029.

“Esta parceria de três temporadas representa um passo importante na expansão da cobertura esportiva da Jovem Pan. A Bundesliga e a Bundesliga 2 reúnem tradição, grandes clubes, estádios cheios e uma forte conexão com o torcedor brasileiro. Estamos muito felizes por receber a primeira liga internacional de futebol ao vivo em nosso portfólio”, disse Gabriel Dias, diretor de Esportes da Jovem Pan à coluna F5, da Folha de S. Paulo.

O acordo também está ligado ao projeto da Jovem Pan para se transformar em uma rede de TV aberta. A ideia da emissora é colocar um sinal em todo o Brasil até antes do primeiro turno das eleições presidenciais, no início de outubro.

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