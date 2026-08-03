Cruzeiro acerta as contratações de Wesley e Lucho Rodríguez

O Cruzeiro está próximo de confirmar mais dois reforços para o setor ofensivo. O clube acertou as contratações dos atacantes Wesley e Lucho Rodríguez, que devem desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. A diretoria trabalha com prioridade para concluir toda a documentação antes do dia 7 de agosto, prazo final estabelecido pela Conmebol para inscrição de atletas nas oitavas de final da Libertadores.

Os dois jogadores chegam por empréstimo de um ano, modelo que já vinha sendo negociado desde o início das conversas. Além disso, os contratos terão cláusulas de opção de compra com valores previamente definidos, permitindo ao Cabuloso adquirir os direitos econômicos dos atacantes ao término do vínculo, previsto para julho do próximo ano.

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Raposa corre contra o relógio por inscrições

Wesley pertence ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, e já organiza a viagem para Belo Horizonte. A Toca da Raposa espera o atacante até quinta-feira (6) para realizar exames e finalizar os últimos detalhes burocráticos. Revelado pelo Corinthians, o jogador partiu para o futebol saudita em 2024 por aproximadamente 20 milhões de dólares. Logo depois, foi para o Real Sociedad, da Espanha, onde permaneceu por empréstimo na última temporada.

Além disso, Lucho Rodríguez também chega à Raposa emprestado. O uruguaio pertence ao Neom SC, da Arábia Saudita, e tem previsão de desembarcar na capital mineira na terça-feira. Aos 23 anos, o atacante ganhou destaque no Bahia antes da venda ao futebol saudita em 2025 por cerca de 22 milhões de euros. Enquanto isso, a diretoria celeste concentra esforços para regularizar toda a documentação exigida antes do encerramento do prazo de inscrições da Libertadores.

Os dois contratos terão validade de um ano e contarão com cláusulas de opção de compra ao término do vínculo, previsto para julho de 2027. Enquanto finaliza os trâmites, o Cruzeiro concentra esforços para registrar os atacantes dentro do prazo exigido pela Conmebol e ampliar as alternativas ofensivas do elenco para a sequência da temporada.

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