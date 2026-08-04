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Zubeldía indica caminho para Fluminense avançar na Copa do Brasil

Zubeldía indica caminho para Fluminense avançar na Copa do Brasil
Zubeldía indica caminho para Fluminense avançar na Copa do Brasil -

O técnico do Fluminense, Luís Zubeldía, indicou o caminho para o Tricolor avançar de fase na Copa do Brasil após a equipe ficar no empate sem gols diante do Vasco, no Maracanã, no primeiro jogo das oitavas de final.

Diante desse cenário, para chegar às quartas de final, o Fluminense precisa de uma simples vitória na próxima quarta-feira, também no Maracanã, ao passo que um novo empate levará o duelo para os pênaltis.

Reforçando a intensidade exigida pela ocasião, o comandante destacou:

“São clássicos e se joga como tal. Não é só pela Copa do Brasil. É clássico. Venho da Argentina e sei o que são clássicos. Tem que saber jogar. Tem que superar os limites dentro de campo. Se joga assim, se joga com muita paixão”, salientou.

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Vale ressaltar que, no ano passado, o treinador já comandava o Fluminense e sofreu uma eliminação na mesma competição para o próprio Cruzmaltino, muito embora aquele confronto anterior tenha ocorrido na fase semifinal do torneio.

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