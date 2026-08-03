Boa atuação de Jair faz volante voltar a ganhar espaço na equipe do Vasco

Após o empate sem gols contra o Fluminense, no primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, o volante Jair analisou positivamente a concorrência interna por vagas no meio-campo do Vasco, visto que atuou como titular na partida.

Como o técnico precisou suprir a suspensão de Thiago Mendes, o atleta integrou a equipe principal e enfatizou a relevância de seus colegas de posição.

Durante a entrevista, o camisa 8 pontuou a alta qualidade da disputa interna e valorizou o rendimento recente dos demais concorrentes do setor, mencionando explicitamente Hugo Moura, Mateus Carvalho e JP. De acordo com o jogador, a fartura de opções no plantel representa um fator determinante para o restante do ano.

“Disputa sadia, todo mundo quer jogar, todo mundo é importante. Independentemente de quem o mister escolher, vai dar o seu melhor. O Cocão estava vindo numa sequência de titular, hoje he começou no banco, entrou e nos ajudou. Hugo Moura, que estava suspenso, tem nos ajudado muito também. O JP é um cara que nunca se esconde quando o jogo aperta, é um cara importante também no nosso grupo. Então acho que todos esses volantes que estão jogando estão vindo bem”, declarou.

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Nesse sentido, contando novamente com o volante entre os titulares, o Cruzmaltino enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (5), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final do torneio nacional.

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