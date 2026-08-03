Vasco x Fluminense lidera audiência nas oitavas da Copa do Brasil; veja os números

A primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil trouxe números relevantes de audiência nas transmissões em TV aberta. Entre os jogos exibidos no fim de semana dos dias 1º e 2 de agosto, o clássico entre Vasco e Fluminense se destacou no Rio de Janeiro, enquanto Palmeiras x Fortaleza registrou equilíbrio entre as praças analisadas.

O duelo carioca disputado no sábado (1), no Maracanã, alcançou 19 pontos de audiência à Globo no Rio de Janeiro. Segundo dados da Kantar Ibope Media, a partida teve 37% de participação sobre o total de televisores ligados durante a exibição, que aconteceu das 17h30 às 19h23 (horário de Brasília).

Única partida do horário realizada na data, a medição também marcou 13 pontos de audiência, com 26% de participação, na Grande São Paulo. Vasco x Fluminense também contou com transmissões da Amazon Prime Video, Sportv, Premiere e Globoplay.

Quando Vasco e Fluminense decidem vaga?

A decisão ficou para o clássico de volta, na quarta-feira (5), já que as equipes empataram sem gols no primeiro compromisso. O duelo que garantirá a primeira vaga às quartas de final, agora sob mando de campo do Fluminense, acontecerá novamente no Maracanã, desta vez às 21h30.

E o Palmeiras?

Já no domingo (2), o Palmeiras confirmou o favoritismo diante do Fortaleza em um duelo que rendeu 13 pontos de audiência e 27% de participação na Grande São Paulo. Realizado entre 16h e 17h55, o jogo completou a programação de jogos de ida das oitavas de final exibidos pela Globo na TV aberta.

O cenário no Rio de Janeiro ficou muito próximo do da Grande São Paulo no clássico carioca de sábado, com pequena desvantagem. Palmeiras x Fortaleza alcançou 12 pontos na capital fluminense e também registrou 27% de share. Bem como o embate do dia anterior, a partida contou com exibição da Prime Video, do Sportv, do Premiere e da Globoplay.

Agora sob mando do Fortaleza, que precisa reverter uma desvantagem por três gols de diferença, as equipes também decidem vaga na quarta-feira (5). O duelo acontecerá no mesmo horário do clássico carioca, ou seja, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.