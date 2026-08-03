De Maradona a Zico: CineFoot chega à 16ª edição com 75 filmes e sessões gratuitas

O CineFoot inicia nesta semana sua 16ª edição ampliando a ligação entre futebol e cultura com uma programação gratuita. Entre os dias 6 e 11, no Rio de Janeiro, e de 7 a 10, em São Paulo, o festival reunirá 75 filmes de dez países, além de debates sobre os temas. Homenagens, atividades formativas e sessões abertas ao público fazem parte do evento.

Reconhecido como o primeiro festival de cinema dedicado exclusivamente ao futebol na América Latina e o único do gênero no Brasil, o evento apresentará produções do Brasil, Argentina, México, Itália, Colômbia, Reino Unido, Irã e Alemanha. Além disso, contará com uma coprodução entre Chile, Palestina e Espanha. Nas mostras competitivas internacionais, sete longas e 16 curtas disputarão a Taça CineFoot, definida por votação popular.

Segundo Antonio Leal, criador do festival, a nova edição mantém o compromisso de preservar a memória do futebol sem deixar de abrir espaço para novas narrativas.

“Chegamos à 16ª edição celebrando a força de um festival que, ao longo dos anos, vem construindo a memória do futebol através do cinema. Temos uma programação que olha para grandes personagens e histórias do passado, mas também abre espaço para novas vozes. Espaço para o futebol feminino e para os caminhos que o esporte ainda vai percorrer”, afirma.

Um post compartilhado por CINEfoot – Cinema & Futebol (@cinefoot)

Mais sobre o CineFoot

Na capital fluminense, o CineFoot ocupará a Estação Claro Rio, o Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), o Ponto Cine e o Cine Teatro Eduardo Coutinho/Biblioteca Parque de Manguinhos. Em São Paulo, a sede será o Museu do Futebol, no Pacaembu. Todas as sessões terão entrada gratuita, respeitando a capacidade de cada sala.

A exibição de O Jogo (El Partido), documentário argentino que ganhou destaque no Festival de Cannes, marcará a abertura do evento. A obra revisita o confronto entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. Já o encerramento ficará a cargo de Zico – O Samurai de Quintino, dirigido por João Wainer. O documentário mergulha no acervo pessoal de Arthur Antunes Coimbra, maior ídolo da história do Flamengo.

Entre as atrações confirmadas, o histórico Canal 100 voltará às telas graças a uma parceria com a Cinemateca Brasileira. O público poderá assistir a imagens restauradas de um dos principais acervos audiovisuais do futebol brasileiro, incluindo registros da final da Copa de 1970.

Futebol feminino e homenagens

Já a modalidade feminina contará com uma programação própria no dia 8. Além do debate “Rumo à Copa do Mundo de Futebol Feminino: Legado”, o festival exibirá o documentário Sissi, dirigido por Ana Rieper. A obra resgata a trajetória da ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, destaque da Copa do Mundo de 1999 e vencedora da Chuteira de Ouro.

Em parceria com o Museu da Pelada, o CineFoot também homenageará Brito, morto em junho, aos 86 anos. Na mesma data, será exibida uma entrevista do ex-zagueiro, campeão mundial pela Seleção Brasileira em 1970 e titular nos seis jogos da campanha do tricampeonato.

A programação ficará completa com CineFoot Talks, com debates sobre memória, patrimônio audiovisual, cultura popular, inclusão e os legados da Copa do Mundo Feminina de 2027, reunindo jornalistas, pesquisadores, cineastas, representantes do futebol feminino e da Cinemateca Brasileira.

Já o CineFoot de Letra promoverá encontros entre autores, editoras e leitores dedicados à literatura esportiva. O festival ainda oferecerá sessões acessíveis, oficina gratuita de iniciação audiovisual para jovens e encerrará a programação com a tradicional entrega da Taça CineFoot.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.