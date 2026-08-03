Athletico-PR x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Athletico-PR e Vitória duelam nesta segunda-feira (03), às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois clubes buscam abrir vantagem no confronto direto para decidir a classificação com mais tranquilidade na partida de volta.

A Voz do Esporte entra em campo, ao vivo, a partir de 19h, com uma equipe de craques para acompanhar o prélio. Pedro Casagrande está confirmado na narração, assim como João Miguel Lotufo nos comentários e Vítor Revez nas reportagens.

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