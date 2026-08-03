Além de Paquetá: veja quem ainda não jogou no Flamengo pós-Copa

O Flamengo já realizou três partidas oficiais após o fim da Copa do Mundo, mas o técnico Leonardo Jardim não utilizou todos seus jogadores neste retorno. Além de Lucas Paquetá – cada vez mais próximo da volta, aliás -, o português não utilizou outras oito peças até o momento.

O motivo da ausência de Paquetá é simples: o meia se machucou durante a disputa da Copa, dia 29 de junho, e até abriu mão de suas férias para poder acelerar o retorno. Assim, se recuperou e realizou dois treinos antes da última partida do Flamengo (empate em 1 a 1 com o Inter). A prioridade para o camisa 20, porém, é estar 100% para os duelos contra o Cruzeiro, pela Libertadores, dias 12 e 19 de agosto.

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Além dele, outro jogador que não foi a campo por lesão foi Luiz Araújo. O ponta entrou contra o Olimpia (PAR), em amistoso disputado em Brasília, dia 17 de julho, e até marcou um gol na vitória por 4 a 2. No entanto, sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficou fora das partidas oficiais desde então. A expectativa do Flamengo é tê-lo pronto para os jogos contra o Cruzeiro.

Quem mais ainda não atuou no Flamengo pós-Copa?

Leonardo Jardim não utilizou outros seis atletas desde a volta das competições oficiais. O volante Saúl Ñíguez e o zagueiro Léo Ortiz são os principais nomes em questão. O espanhol esteve no banco nas três partidas desde o retorno do Fla, mas não foi a campo em nenhuma oportunidade. Já Ortiz ficou fora de toda a intertemporada em Portugal por conta de uma lesão sofrida no último jogo antes da paralisação do futebol brasileiro, em vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, dia 30 de maio.

Recuperado, estava à disposição de Jardim para o duelo contra o São Paulo, mas foi preterido, sequer constando entre os relacionados. Já perante o Internacional, foi ao Beira-Rio, ficando no banco como opção.

Por fim, os jovens Johnny Góes, Joshua e João Souza já estiveram no banco, mas não ganharam oportunidades. Os goleiros Andrew e Dyogo Alves, por sua vez, seguem como opção para o titular Agustín Rossi, que pouco abre brecha para a concorrência.

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