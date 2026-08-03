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Técnico do Fluminense aponta ídolo como futuro comandante do time profissional

Técnico do Fluminense aponta ídolo como futuro comandante do time profissional
Técnico do Fluminense aponta ídolo como futuro comandante do time profissional -

A chegada de Fred ao comando da equipe sub-20 pode representar apenas o primeiro passo de um projeto maior dentro do Fluminense, conforme avalia Luis Zubeldía. Durante entrevista ao ge, o treinador argentino afirmou que enxerga o maior ídolo da história recente do clube preparado para seguir uma trajetória semelhante à de outros ex-jogadores que iniciaram na base e, posteriormente, alcançaram o futebol profissional.

Ao comentar o início da carreira de Fred como técnico, Zubeldía revelou que acredita em um caminho natural até o comando da equipe principal. O técnico foi além e indicou que esse pode ser, inclusive, o planejamento estratégico do clube.

“No caso do Fred, a lógica é a mesma. Ele está lá, nós aqui. Que ele experimente, forme jogadores, seja uma ponte e no futuro não muito distante possa ter a chance de dirigir o time profissional. Imagino que seja o projeto institucional”, comentou.

Conversa com dirigente do Fluminense

Além disso, o argentino contou que já conversou com Fred sobre metodologia de trabalho e revelou ter levado ao presidente Mário Bittencourt uma ideia que considera fundamental para o futuro da instituição.

Segundo a perspectiva dele, o Fluminense precisa formar profissionais que conheçam profundamente a própria identidade antes de chegarem ao elenco principal.

LEIA MAIS: Zubeldía indica caminho para Fluminense avançar na Copa do Brasil

“Assim aconteceu comigo no Lanús. Falei com Fred na parte de metodologia. Conforme comentei com o Mário, tinha que ter gente lá que possa dirigir aqui e conheça a história”, revelou.

Para Zubeldía, o domínio da cultura tricolor constitui um diferencial relevante na formação dos jovens de Xerém e, futuramente, na gestão da equipe principal. Apesar dos elogios, o comandante lembrou que a carreira técnica traz uma cobrança completamente diferente da vivenciada durante os anos como atleta.

“Tem que falar com ele que é ídolo até que perca três partidas. Depois vai sofrer como todos (risos)’, brincou.

Fred iniciou oficialmente os trabalhos no comando da equipe sub-20 nesta segunda-feira.

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