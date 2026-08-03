Técnico do Fluminense aponta ídolo como futuro comandante do time profissional

A chegada de Fred ao comando da equipe sub-20 pode representar apenas o primeiro passo de um projeto maior dentro do Fluminense, conforme avalia Luis Zubeldía. Durante entrevista ao ge, o treinador argentino afirmou que enxerga o maior ídolo da história recente do clube preparado para seguir uma trajetória semelhante à de outros ex-jogadores que iniciaram na base e, posteriormente, alcançaram o futebol profissional.

Ao comentar o início da carreira de Fred como técnico, Zubeldía revelou que acredita em um caminho natural até o comando da equipe principal. O técnico foi além e indicou que esse pode ser, inclusive, o planejamento estratégico do clube.

“No caso do Fred, a lógica é a mesma. Ele está lá, nós aqui. Que ele experimente, forme jogadores, seja uma ponte e no futuro não muito distante possa ter a chance de dirigir o time profissional. Imagino que seja o projeto institucional”, comentou.

Conversa com dirigente do Fluminense

Além disso, o argentino contou que já conversou com Fred sobre metodologia de trabalho e revelou ter levado ao presidente Mário Bittencourt uma ideia que considera fundamental para o futuro da instituição.

Segundo a perspectiva dele, o Fluminense precisa formar profissionais que conheçam profundamente a própria identidade antes de chegarem ao elenco principal.

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“Assim aconteceu comigo no Lanús. Falei com Fred na parte de metodologia. Conforme comentei com o Mário, tinha que ter gente lá que possa dirigir aqui e conheça a história”, revelou.

Para Zubeldía, o domínio da cultura tricolor constitui um diferencial relevante na formação dos jovens de Xerém e, futuramente, na gestão da equipe principal. Apesar dos elogios, o comandante lembrou que a carreira técnica traz uma cobrança completamente diferente da vivenciada durante os anos como atleta.

“Tem que falar com ele que é ídolo até que perca três partidas. Depois vai sofrer como todos (risos)’, brincou.

Fred iniciou oficialmente os trabalhos no comando da equipe sub-20 nesta segunda-feira.

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