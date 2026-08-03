Internacional acerta saída de Alan e mira contratação de Alex Arce

O Internacional confirma mais uma movimentação nesta janela de transferências. O volante Alan Rodríguez já tem acordo encaminhado para defender o Rosario Central, da Argentina, por empréstimo de uma temporada. As partes ajustam apenas os últimos detalhes burocráticos antes da oficialização, motivo pelo qual o uruguaio não participou do confronto contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

O Colorado receberá uma compensação financeira pela cessão do meio-campista de 26 anos. Alan Rodríguez encerra sua passagem pelo Beira-Rio após pouco mais de um ano, período marcado por sucessivos problemas físicos. Ao longo desse intervalo, o volante passou cinco vezes pelo departamento médico, fator que dificultou a sequência dentro da equipe comandada por Paulo Pezzolano.

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Colorado avança no mercado e define prioridades

Enquanto Alan Rodríguez se prepara para atuar ao lado de Ángel Di María no Rosario Central, Braian Aguirre seguirá caminho oposto. O clube liberou o lateral-direito para viajar à Argentina, mas reprovou nos exames médicos realizados pelo clube rosarino. Assim, a negociação interrompeu e, portanto, o defensor voltará ao elenco do Internacional, na lateral direita.

Além disso, em meio às saídas e retornos, a diretoria também concentra esforços na contratação de um novo centroavante. O principal alvo é Alex Arce, destaque do Independiente Rivadavia e atual artilheiro da Libertadores, com oito gols marcados. Os dirigentes gaúchos trabalham na elaboração de uma proposta oficial para tentar convencer o clube argentino a liberar o atacante ainda nesta janela.

Nesse sentido, o Independiente Rivadavia pretende receber entre 3 milhões e 3,5 milhões de dólares, valores que correspondem a aproximadamente R$ 15,2 milhões e R$ 17,7 milhões. Enquanto avalia a operação, o clube gaúcho busca fortalecer o setor ofensivo e ampliar as opções para Paulo Pezzolano.

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