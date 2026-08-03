Jeju SK x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

Jeju SK e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4), às 8h (de Brasília), em amistoso de pré-temporada disputado na Coreia do Sul.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na FC Bayern TV PLUS, no site do clube alemão.

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Como chega o Bayern de Munique

O Bayern volta a campo após enfrentar adversários de menor expressão na Alemanha, como Wehen Wiesbaden e Rottach-Egern. Agora, o time terá seu primeiro teste diante de uma equipe de nível mais competitivo nesta preparação. Sob o comando de Vincent Kompany, o clube busca aumentar o ritmo de jogo antes do início da temporada 2026/27.

Um dos destaques da partida será o zagueiro Minjae Kim. Ídolo no futebol sul-coreano, o defensor do Bayern voltará a atuar em seu país e terá a chance de jogar diante da torcida local, agora vestindo a camisa da equipe alemã.

Como chega o Jeju SK

Por outro lado, o Jeju SK ocupa atualmente a sétima colocação da K League 1, principal divisão do futebol sul-coreano, e encara o amistoso como uma oportunidade de medir forças com um dos maiores clubes da Europa.

Jeju SK x Bayern de Munique

Amistoso Internacional

Data e horário: terça-feira, 04/08/2026, às 8h (de Brasília).

Local: Jeju World Cup Stadium, na Coreia do Sul.

Jeju SK: Dong-Jun Kim; In-Soo Yu, Tobias Figueiredo, Celestine e Ryun-sung Kim; Barcelos, Jae-Hyeok Oh, Jun-ha Kim, Chang-Jun Park e Emerson Negueba; Shin-Jin Kim. Técnico: Sérgio Costa.

Bayern de Munique: Ulreich; Nathaniel Brown, Minjae Kim, Tah e Stanisic; Bischof e Cardozo; Felipe Chávez, Ibrahimovic e Luís Diaz; Assomo. Técnico: Vincent Kompany.

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