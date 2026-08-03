Juventude x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como a partida de ida terminou empatada sem gols, quem vencer garante vaga nas quartas. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming).

Como chega o Juventude

Depois de segurar o empate sem gols na Arena MRV, o Alviverde Gaúcho aposta no fator casa para confirmar a classificação. A equipe comandada por Maurício Barbieri mantém boa consistência defensiva e chega confiante para um dos jogos mais importantes da temporada.

Com a energia positiva do Alfredo Jaconi, o Juventude tenta manter um retrospecto positivo na competição. A equipe não perde como mandante pela Copa do Brasil desde 2020 e, nesse sentido, sonha em voltar às quartas de final da competição diante da torcida. Além disso, pela Série B do Brasileirão, o time é vice-lider e, por enquanto está no acesso a Série A. Dessa forma, a boa fase está ao seu favor.

Como chega o Atlético

Por outro lado, o Atlético chega para a decisão disposto a evitar mais uma disputa por pênaltis na temporada. O técnico Eduardo Domínguez reconheceu a qualidade defensiva do Juventude e, assim, projetou um confronto equilibrado. No entanto, o comandante destacou que o objetivo é buscar a classificação ainda dentro dos 90 minutos.

Dessa forma, o Galo aposta na experiência de seu elenco e na força ofensiva de Cassierra e Cuello para furar a marcação adversária. A tendência é de um Atlético mais agressivo em relação ao jogo de ida, buscando controlar as ações desde os primeiros minutos. Pelo Brasileirão, a equipe alvinegra está na 11ª colocação com 28 pontos e em ritmo de melhora após um momento conturbado antes da Copa.

JUVENTUDE x ATLÉTICO

Oitavas de Final (Volta) – Copa do Brasil

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Data e horário: 04/08/2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel, Titi e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

ATLÉTICO: Everson; Preciado (Natanael) Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Bernard, Victor Hugo e Tomás Cuello (Dudu); Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Rafael Traci (SC)

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