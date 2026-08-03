Franclim adianta que não utilizará dupla contra o Fluminense

O Botafogo vai a campo com desfalques neste sábado (8), contra o Fluminense, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Quem adiantou as baixas do time foi o próprio treinador do Mais Tradicional, Franclim Carvalho.

“Gosto de ser muito reto nisso. Não vou responder ‘vamos ver’. O Allan teve uma lesão difícil, dura, chata. E que lhe custou muito, porque estava jogando. Ele sabia que era uma lesão de recuperação demorada. Não está 100%, mas está dentro do prazo que previmos. Não vai estar disponível para competir com o Fluminense na próxima rodada”, iniciou o treinador de Miranda do Corvo, ao site “ge”.

Allan, a quem Franclim se refere, sofreu uma ruptura total do músculo retofemoral da coxa direita durante a derrota para o Remo por 2 a 1, de virada, no Colosso do Subúrbio, também pelo Brasileirão. O cão de guarda já está em processo de recuperação, no Espaço Lonier, com os companheiros. Mas o volante terá que esperar mais um pouco para ficar à disposição da comissão técnica.

“Ele está em trabalho de reintegração conosco, mas temos que dar tempo ao tempo. Costumo dizer isso ao departamento médico e aos atletas. Às vezes, os atletas querem apressar. Calma. Eu, por acaso, até hoje tenho tido essa abertura e essa flexibilidade. Prefiro não ter o atleta por mais uma semana, mas depois ele voltar e não ter uma recaída. Portanto, é uma lesão demorada”, completou o treinador português.

Outro que fica fora do Clássico Vovô é Júnior Santos, atacante acometido por uma fissura no pé direito, em maio, na derrota para a Chapecoense por 2 a 0, pela Copa do Brasil, na Arena Condá, em Chapecó. O Anjo das Pernas Confusas, no entanto, está em um processo de recuperação mais avançado do que Allan.

“O Júnior foi (um problema médico) mais traumático, também teve menos tempo parado. Não vai estar contra o Fluminense, muito provavelmente, mas na semana seguinte já pode estar disponível. Os dois já não são mais atletas de 20 anos”, lembrou o treinador.

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