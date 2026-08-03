Grêmio prepara mudanças e monitora mercado por novo zagueiro

Mesmo após anunciar cinco reforços desde a reabertura da janela de transferências, o Grêmio não descarta novas contratações para a sequência. A prioridade neste momento pode ser a chegada de um zagueiro canhoto, principalmente diante da indefinição envolvendo o futuro de Wagner Leonardo no elenco de Luís Castro.

O clube já incorporou Wallace, Matheus Nascimento, Diego Caito, Jovane Cabral e Filip Krovinović ao grupo principal. Enquanto isso, a diretoria segue avaliando oportunidades que estejam dentro da realidade financeira do Tricolor Gaúcho. A busca por um defensor voltou a ganhar força após a saída de Viery para a Fiorentina, da Itália, reduzindo as alternativas pelo lado esquerdo da defesa.

LEIA MAIS: Luís Castro valoriza empate do Grêmio e trata jogo da volta como “final”

Wagner Leonardo segue no radar do Corinthians

De acordo com o jornalista Eduardo Gabardo, o Grêmio monitora em razão da situação de Wagner Leonardo e também das dificuldades enfrentadas pela recuperação de Kannemann. Durante a pausa da Copa, o clube chegou a conversar com o argentino Nicolás Valentini, mas as negociações não avançaram.

O nome de Wagner Leonardo também continua movimentando os bastidores. O Corinthians permanece interessado na contratação do defensor. Após a recusa de proposta por empréstimo, apresentou uma nova alternativa envolvendo uma possível troca de jogadores. Porém, houve um entrave, já que o Timão precisa resolver o transfer ban antes de registrar novos atletas.

A direção gremista mantém posição firme sobre uma eventual negociação. O clube só aceita discutir a saída do zagueiro em uma operação vantajosa, preferencialmente por venda definitiva ou por um modelo que dê retorno. Até lá, Wagner Leonardo permanece integrado ao elenco e segue como opção para Luís Castro, enquanto a diretoria trabalha na chegada de reforços e nos ajustes do grupo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook