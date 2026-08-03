Plata se aproxima de retorno ao time do Flamengo

O Flamengo está próximo de garantir um reforço caseiro para o jogo de domingo (9/8), contra o Vitória, na volta do time aos jogos após um hiato de dez dias. Trata-se do ponta direita Gonzalo Plata. O equatoriano, afinal, treinou parcialmente nesta segunda-feira (3/8) e deverá retornar a tempo do prélio contra os baianos.

Agora, segundo informações do “Lance!”, o Flamengo monitorará as atividades de Plata para saber se poderá ir a campo, ou não. Se ele não apresentar novas dores no joelho direito, a tendência, então, é que reforce a equipe de Leonardo Jardim contra o Vitória. O duelo ocorre no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão.

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Plata está fora de ação desde a partida contra a Chapecoense, dia 22 de julho, quando o Fla voltou a entrar em campo em jogos oficiais após o fim da Copa do Mundo. A goleada por 4 a 0 contra o Verdão do Oeste, no entanto, deixou marcas: Plata sentiu problemas no joelho direito e deixou o campo ainda aos 33′ do primeiro tempo.

O diagnóstico foi de tendinite, mas descartando uma lesão mais grave. Segundo Jardim, aliás, o jogador foi a campo com o Departamento Médico tendo ciência de seu desconforto na região. Isso porque Plata atuou todos os quatros jogos do Equador na Copa do Mundo (sempre como titular), retornando com desgaste após tal “maratona” no Mundial. O camisa 19 marcou gol contra a Alemanha, contribuindo na campanha até a fase de 16 avos, quando La Tri perdeu por 2 a 0 para o México.

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