Atlético avança por Kevin Castaño e negocia com o River Plate

O Atlético negocia a contratação do volante colombiano Kevin Castaño, de 26 anos, que pertence ao River Plate. As conversas entre as diretorias avançaram nos últimos dias e o Galo trabalha para concluir o acordo por empréstimo e alguns pormenores ainda nesta janela de transferências.

Neste momento, Atlético e River Plate discutem os detalhes finais da operação. O principal ponto em aberto envolve o formato do contrato, já que as partes negociam se o vínculo contará com opção ou obrigação de compra ao término do empréstimo. Enquanto ajustam os últimos detalhes, as conversas seguem em ritmo positivo e aumentam a expectativa por um desfecho favorável.

LEIA MAIS: Rony entra na Justiça contra o Atlético e pede R$ 9,5 milhões

Meio-campista chega para reforçar o elenco

Kevin Castaño é um dos nomes mais valorizados do futebol colombiano e acumula experiência internacional. O volante disputou a última Copa do Mundo, na América do Norte, defendendo a seleção da Colômbia, entrando em campo em duas partidas. Além disso, o jogador construiu passagem por diferentes mercados antes de chegar ao futebol argentino.

Antes disso, o atleta atuou pelo Cruz Azul, do México, e pelo Krasnodar, da Rússia. O desempenho nesses clubes chamou a atenção do time argentino, que investiu na contratação do volante. Agora, o colombiano aparece como prioridade do Galo para fortalecer o setor de meio-campo na sequência das competições nacionais e internacionais.

O nome de Kevin Castaño também despertou interesse de outros clubes brasileiros. O Vasco monitorou a situação do jogador recentemente, mas optou por concentrar esforços na contratação do argentino Santiago Sosa, do Racing. Com isso, o Atlético ganhou espaço nas negociações e busca finalizar o acordo para anunciar mais um reforço ao elenco comandado por Eduardo Domínguez nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.