Estudiantes confirma interesse em Tucu, do Botafogo

O Botafogo aguarda uma proposta do Estudiantes (ARG) para negociar Tucu. Nos últimos dias, aliás, o interesse do clube de La Plata pelo atacante nortenho tornou-se, enfim, público. Afinal, o técnico do Pincha, Alexander Medina, revelou que a fera está nos planos para a sequência da temporada.

“Está numa situação de saída do Botafogo, e tenho que esperar alguns dias e ver o que acontece na próxima semana, para ter um panorama melhor do que pode acontecer com ele. É um jogador que nos interessa muito, mas temos que esperar mais alguns dias para ver o que acontece com ele. Espero que tudo dê certo”, pontuou o Cacique.

Curiosamente, o Estudiantes é o clube que revelou Tucu. Para tê-lo novamente, o Pincha terá que quitar uma dívida de 4 milhões de dólares (R$ 20,3 milhões) com o Inter Miami (EUA) pela contratação do atacante Farías. O débito resultou em um transfer ban da Fifa, ou seja, o clube bonarense não pode inscrever reforços. Mas a turma alvirrubra da Cidade das Diagonais vendeu o meia Amondarain ao Bologna (ITA) por 10 milhões de dólares (R$ 50,8 milhões) para, com a grana, encerrar a punição.

Tucu afastado no Botafogo

Com contrato até o fim de 2027, Tucu treina separado do elenco principal desde a reapresentação do grupo após a parada para a Copa do Mundo. Fora dos planos do clube, o atacante tucumano ganha um dos salários mais altos do elenco alvinegro. Nos últimos tempos, o argentino entrou na lista de dispensa do Mais Tradicional.

Tucu chegou ao Glorioso um pouco antes do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, em junho do ano passado, contratado sem custos, pois a Inter de Milão (ITA) não renovou o seu vínculo. Ele, porém, nunca vingou no Botafogo. Soma, assim, 41 jogos, com quatro gols e quatro assistências.

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