Bernardo Silva, ao chegar no Real Madrid: “Não pensei duas vezes”

O meia Bernardo Silva foi uma das caras novas na reapresentação do Real Madrid, nesta segunda-feira (3/8). E o jogador não escondeu a satisfação em poder vestir a camisa do “melhor clube da história do futebol”, em suas mesmas palavras.

Ao site oficial do Madrid, após as duas sessões de treinos desta segunda, o ex-Manchester City falou sobre a escolha pelo Real e a importância de sua nova equipe no cenário mundial.

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“De ter jogado muitas vezes contra o Real Madrid, sente-se a importância do clube e o quão grande é estar aqui, o quão grande é jogar no (Santiago) Bernabéu, que é um estádio muito imponente. Quando o Real Madrid apareceu, foi impossível não dizer sim. Não pensei duas vezes. Estar também ao lado da minha família, muito perto de Portugal, em uma cultura que é muito parecida, ajuda. Mas o sonho de jogar no melhor clube da história do futebol, porque seus títulos dizem isso, é um privilégio e estou muito feliz”, afirmou o animado português.

Encontro com José Mourinho no Real Madrid

Se passou os últimos dez anos sob o comando de Pep Guardiola, que também deixou o City ao fim da temporada 2025/26, Bernardo Silva terá a primeira experiência com José Mourinho. O “Especial One”, afinal, está de volta ao Real Madrid e comandará seu compatriota.

“Fomos rivais algumas vezes e agora estamos do mesmo lado. Estou muito feliz porque é um treinador que significa muito para o futebol português, desde pequeno assistíamos muito os seus times e ele sempre colocou o nome de Portugal no nível mais alto. Estou muito feliz de poder começar e aprender com ele”, elogiou o experiente jogador.

Bernardo Silva, de 31 anos, chega ao Madrid logo após disputar sua terceira Copa do Mundo. Ele chegou às oitavas de final com Portugal, que caiu diante da Espanha – futura campeã, aliás. Pelo Manchester City, conquistou praticamente tudo o que poderia em suas nove temporadas. A lista inclui seis edições da Premier League, uma da Liga dos Campeões e uma do Intercontinental. Ao todo, foram incríveis 460 jogos, com 76 gols e 75 assistências pelos Citizens.

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