Barcelona pode atravessar o Real Madrid e entrar na briga por Rodri

O futuro de Rodri pode reservar uma disputa entre os dois maiores rivais da Espanha. Embora o volante seja um dos principais alvos do Real Madrid nesta janela de transferências, o Barcelona acompanha de perto a situação e está disposto a dar um “chapéu” no rival caso a negociação com o Manchester City não avance. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (3) pelo jornal espanhol AS.

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O técnico José Mourinho considera Rodri uma peça importante para reforçar o meio-campo do Real, mas as conversas esbarram nas exigências financeiras do Manchester City. O volante de 30 anos tem contrato com o clube inglês apenas até o fim da próxima temporada e já deixou claro o desejo de voltar a atuar no futebol espanhol após a Copa do Mundo de 2026, na qual foi eleito o melhor jogador do torneio.

Até pouco tempo, o Barcelona não via a contratação do meio-campista como prioridade. A diretoria concentrava seus esforços na busca por reforços para o ataque e entendia que o setor de meio-campo estava bem servido, mesmo com a ausência de Frenkie de Jong por lesão.

No entanto, o cenário mudou. Caso Rodri realmente fique disponível no mercado, o clube catalão considera entrar na disputa. Além da qualidade do jogador, pesa também a possibilidade de impedir que o Real Madrid concretize uma contratação considerada estratégica por Mourinho.

Assim, uma negociação que parecia encaminhar o volante para o Santiago Bernabéu pode ganhar um rumo inesperado. Dessa maneira, se o acordo entre Real Madrid e City não acontecer, o Barcelona surge como um possível destino.

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