Fred inicia trabalhos no time Sub-20 do Fluminense e se emociona

O ídolo Fred deu início, nesta segunda-feira (3), a um novo capítulo de sua história com o Fluminense. Retornando ao clube na qualidade de técnico da equipe Sub-20, o eterno camisa 9 se apresentou pela manhã no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, local onde comandou o primeiro treino à frente da categoria.

A diretoria havia anunciado o profissional no cargo no último dia 21 de julho, data comemorativa do aniversário de 124 anos do Tricolor.

“Estou muito feliz em voltar ao Fluminense com minha nova carreira. Sei muito bem da responsabilidade, principalmente em Xerém, que revela grandes jogadores. A gente sabe o que tem na água daqui e o peso da responsabilidade. Estou me preparando muito com meus cursos da UEFA e da CBF, estudando bastante. É uma função que me deixa feliz. Consigo enxergar ali nos olhos da garotada o que está dentro de mim até hoje. A vontade de ganhar, ser um ser humano melhor, competir e representar a camisa do Fluminense. Então, estou muito feliz”, celebrou Fred.

Logo após a chegada, o presidente Mattheus Montenegro recepcionou o novo comandante, o qual desembarcou acompanhado, por sua vez, pelos novos integrantes de sua comissão técnica, compreendendo, especificamente, o auxiliar Bruno Barros, o analista de desempenho Conrado Aguilar e, além disso, o preparador físico Jefferson Souza.

Posteriormente, ainda durante a agenda matinal, o técnico realizou um tour completo pelas dependências, conhecendo, desse modo, detalhadamente os setores e os profissionais da casa.

Logo após a chegada, o presidente Mattheus Montenegro recepcionou o novo comandante, o qual desembarcou acompanhado, por sua vez, pelos novos integrantes de sua comissão técnica, compreendendo, especificamente, o auxiliar Bruno Barros, o analista de desempenho Conrado Aguilar e, além disso, o preparador físico Jefferson Souza.

Posteriormente, ainda durante a agenda matinal, o técnico realizou um tour completo pelas dependências, conhecendo, desse modo, detalhadamente os setores e os profissionais da casa.

Visita pelo CT do Fluminense

Para viabilizar essa introdução, o ídolo contou, ademais, com a companhia do vice-presidente de futebol de base, Rui Reisinger, bem como do diretor executivo do departamento, Antônio Garcia, e, por fim, do diretor geral Mário Bittencourt.

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Para viabilizar essa introdução, o ídolo contou, ademais, com a companhia do vice-presidente de futebol de base, Rui Reisinger, bem como do diretor executivo do departamento, Antônio Garcia, e, por fim, do diretor geral Mário Bittencourt.

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