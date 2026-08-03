Depay se aproxima de renovação com o Corinthians e chega ao Brasil nesta terça

O atacante Memphis Depay embarcou de Roterdã, na Holanda, rumo a São Paulo na tarde desta segunda-feira (3). Assim, o holandês desembarca no Aeroporto Internacional de Guarulhos durante a madrugada de terça-feira (4), quando iniciará a reta final do processo para renovar contrato com o Corinthians. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador realizará exames médicos e, caso seja aprovado, assinará um novo vínculo por mais duas temporadas. A chegada ao Brasil representa mais um avanço nas negociações, iniciadas durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. Apesar do otimismo entre as partes, o acordo ainda depende da resolução de detalhes contratuais.

Nos bastidores, Corinthians e representantes do atacante ajustam as últimas cláusulas do contrato. A diretoria também aguarda o resultado dos exames antes de oficializar a permanência do camisa 10.

Parte da ala política do Parque São Jorge demonstra preocupação com a condição física de Memphis. O estafe do atacante, contudo, descarta qualquer problema e garante que o holandês terá condições de atuar assim que concluir os trâmites da renovação.

Planejamento para a volta do craque

O planejamento do departamento de futebol prevê Memphis à disposição do técnico Fernando Diniz para o primeiro duelo contra o Rosario Central, da Argentina, marcado para o dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília), em Rosario, pelas oitavas de final da Libertadores.

Corinthians e Memphis passaram o fim de semana em reuniões para definir os últimos detalhes da documentação. As conversas avançaram no domingo (2) e aproximaram as partes de um desfecho positivo.

Por fim, o contrato anterior do atacante terminou na última sexta-feira (31). Mesmo com os transfer bans que impedem o registro de novos jogadores, a diretoria corintiana sustenta que possui respaldo jurídico para inscrever Memphis após o encerramento do vínculo anterior.

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