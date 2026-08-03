Corinthians formaliza reclamação contra árbitro após derrota para o Internacional

O Corinthians encaminhou um ofício à Comissão de Arbitragem da CBF para contestar a atuação do árbitro Alex Gomes Stefano na derrota por 2 a 0 para o Internacional, no último domingo (2), em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Além da reclamação formal, o clube solicitou o áudio da comunicação entre a arbitragem e o VAR. A informação é do portal “ge”.

De acordo com relatos dos jogadores à comissão técnica e à diretoria, o profissional respondeu ao lateral Matheuzinho, durante uma reclamação em campo da seguinte maneira: “Quero ver você fazer isso lá fora”. Os atletas interpretaram a frase como uma intimidação, motivo pelo qual o Timão pediu acesso ao áudio para confirmar o diálogo.

A declaração também provocou a revolta do goleiro Hugo Souza após o apito final. Nesse sentido, o camisa 1 caminhou em direção ao trio de arbitragem e precisou ser contido por companheiros e integrantes da comissão técnica.

Críticas à arbitragem

Na zona mista, o arqueiro preferiu não detalhar o motivo da indignação. Além disso, Rodrigo Garro adotou a mesma postura e afirmou que os jogadores evitam fazer críticas públicas à arbitragem por receio de sofrer punições.

Antes da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, o executivo de futebol Marcelo Paz criticou a arbitragem. Assim, o dirigente questionou a aplicação de sete cartões amarelos aos atletas corintianos, reclamou de um pênalti não marcado em Matheus Bidu e reforçou a acusação de que o árbitro intimidou os jogadores durante a partida.

Após a derrota no Beira-Rio, o Timão precisará vencer o Internacional por três gols de diferença na Neo Química Arena para avançar diretamente às quartas de final da Copa do Brasil. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. O duelo de volta acontece nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), com arbitragem de Felipe Fernandes de Lima.