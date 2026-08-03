Luiz Henrique no Flamengo? Paquetá revela lobby junto ao craque

O Flamengo segue ativo no mercado da bola em busca de mais uma contratação de impacto. E, nesta segunda-feira (3/8), o meia Lucas Paquetá revelou conversas com Luiz Henrique, ponta do Zenit (RUS), com quem atuou junto na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Perguntado em coletiva no Ninho do Urubu se conversou com o craque ex-Botafogo, Paquetá confirmou que “brincou” com o jogador acerca de uma possível ida ao Flamengo. Evitando entrar em detalhes, porém, o camisa 20 rasgou elogios ao companheiro de Seleção, afirmando que os jogadores acompanham o mercado da bola.

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“Obviamente a gente vê, sim (especulações). Grandes jogadores, a gente sempre quer ter ao nosso lado. Os dois (Almada e Luiz Henrique) são grandes jogadores e seriam muito bem-vindos, é uma questão para a diretoria falar. Eu brinquei com o Luiz (Henrique), é um cara que admiro muito, um grande atleta, tem qualidade, é um grande jogador. Que o clube faça o que tem que fazer. Se vier, será muito bem-vindo”, disse Paquetá.

Luiz Henrique está no radar do Flamengo

Atualmente, o Flamengo busca a contratação de Thiago Almada, do Atlético de Madrid (ESP), mas a negociação é complexa. Afinal, o River Plate (ARG), do país natal de Almada, está na jogada e o craque prioriza um retorno a Buenos Aires. Dessa forma, o valor que seria investido no campeão mundial de 2022 poderia se virar para a contratação de Luiz Henrique.

O Zenit pede 30 milhões de euros (R$ 176 milhões no câmbio atual), mas pode flexibilizar tal valor. Já Almada custaria algo próximo a R$ 140 milhões por 50% de seus direitos. O diretor do Flamengo, José Boto, aliás, esteve na Argentina, segundo o “ge”, no fim de semana para reunir-se com Agustin Jimenez, empresário de Almada. O Fla tem pressa, visto que deseja inscrevê-lo para as oitavas da Libertadores, algo que só será possível até esta sexta-feira (7/8).

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