Remo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o empate sem gols no primeiro jogo, na Vila Belmiro, Remo e Santos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (4) no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará.

Dessa forma, quem vencer avança às quartas de final do torneio nacional. No entanto, se o empate persistir nos noventa minutos, a definição da vaga será nas penalidades máximas.

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Onde assistir

O confronto desta terça-feira (4) terá transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Como chega o Remo

O Leão Azul engata uma sequência de sete jogos em 25 dias. Além do Brasileirão, a equipe agora vira a chave para a Copa do Brasil após ter surpreendido e eliminado o Bahia e tenta uma classificação histórica.

Nesse sentido, o técnico Léo Condé não poderá contar com o volante Patrick e o zagueiro Zé Ivaldo, titulares contra o Mirassol que estiveram de fora no jogo de ida. Isso ocorre por razões contratuais, já que ambos pertencem ao Peixe.

Tchamba, que ainda não atuou no pós-copa, devido a uma lesão muscular, também desfalca o time azulino. A tendência é que o atleta retorne apenas diante do Atlético-MG pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Santos

A presença de Neymar no confronto é a principal dúvida do momento. Afinal, o jogador está presente na lista de relacionados, porém não viajou com o restante do elenco para Belém, no Pará. O camisa 10 permanecerá em São Paulo, onde participará de um leilão promovido pelo instituto que leva o nome dele e, em seguida, viajará.

Por outro lado, o Peixe não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo. Isso porque o atleta necessitou ser substituído no jogo de ida em virtude de dores na perna esquerda.

Além dele, o treinador não terá Igor Vinicius à disposição. O lateral, portanto, teve uma lombalgia e não viajou com a delegação no início da tarde desta segunda-feira (3) para Belém.

REMO X SANTOS

Oitavas de final da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 04/8/2026 (sábado), às 21h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão, Pará (PA)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison, Zé Ricardo, Jajá e Yago Pikachu; Alef Manga. Técnico: Léo Condé

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (João Schmidt) e Barreal; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michel Stanislau (RS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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