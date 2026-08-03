Internacional aciona CBF contra “condicionamento” da arbitragem

Depois do Corinthians formalizar reclamação contra o árbitro o Alex Gomes Stefano à Comissão de Arbitragem da CBF, o Internacional rebateu a posição do adversário, nesta segunda-feira (3/8). Derrotado por 2 a 0, os paulistas protestaram contra um “pênalti absurdamente claro” e ‘intimidação do árbitro’. Por outro lado, o clube gaúcho teme que a pressão intimide o mineiro Felipe Fernandes de Lima, que vai apitar a próxima quinta-feira (6). No entanto, pregou uma disputa com “transparência, equilíbrio e segurança”.

“O Sport Club Internacional acompanhou com atenção as manifestações públicas e os desdobramentos ocorridos após a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde a noite de ontem, o clube vem atuando de forma permanente na defesa de seus interesses e da lisura do torneio, mantendo diálogo com os órgãos competentes e adotando as providências cabíveis para que o jogo decisivo transcorra em absoluto respeito às regras e ao mérito esportivo”, divulgou nota oficial o clube gaúcho.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima, aliás, apitou o polêmico jogo entre Palmeiras e Chapecoense. No caso, ele voltou atrás e anulou um gol que já tinha dado como legal dos visitantes após ouvir o VAR e resolver “atender” pedidos dos jogadores do Palmeiras, indo ao monitor observar o lance e dando falta do atacante do time de Chapecó. Ele e o VAR, Antonio Magno Lima Cordeiro, foram afastados pela CBF após a partida.

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Corinthians na bronca

O Corinthians reclamou com publicações nas redes sociais de lances polêmicos. Além disso, o diretor executivo de futebol do clube paulista, Marcelo Paz, também concedeu entrevista após o confronto no Beira-Rio.

“Foram sete cartões amarelos para o Corinthians e um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu. É incontestável. Causa estranheza nem o árbitro de campo marcar, nem o VAR chamar. Foi uma arbitragem complicada”, disse Marcelo Paz.

A partida de volta da Copa do Brasil será na próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Colorado pode perder por um gol de diferença que avança, enquanto o Timão precisa de uma vitória por três para ir às quartas sem a disputa de pênaltis.

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