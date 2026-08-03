Uefa estuda torneio mundial de seleções sem a Fifa, diz jornal

A disputa política entre as principais entidades do futebol mundial pode ganhar um novo capítulo. De acordo com informações publicadas pelo jornal The Times nesta segunda-feira (3), Uefa, Concacaf e Confederação Asiática de Futebol (AFC) discutem a possibilidade de criar competições internacionais de seleções independentes da Fifa. A medida seria uma resposta ao desgaste na relação com Gianni Infantino e às recentes polêmicas envolvendo a entidade.

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Entre as alternativas analisadas está a retomada do projeto Global Nations League, idealizado pela Uefa em 2017, mas que nunca saiu do papel. A proposta prevê um torneio internacional organizado pelas confederações, sem participação da Fifa na gestão da competição.

Pelo modelo estudado, cada confederação realizaria sua própria fase classificatória. As seleções com melhor desempenho em torneios organizados por Uefa, Conmebol, Concacaf, AFC, CAF e OFC avançariam para uma etapa global.

Em vez de uma única Copa do Mundo reunindo todas as seleções classificadas, o formato dividiria os participantes em sete torneios, cada um com oito equipes. Cada disputa teria quartas de final, semifinais e decisão, criando competições paralelas baseadas no ranking internacional.

Até o momento, nenhuma decisão oficial foi tomada, e o projeto segue apenas em fase de discussão. Ainda assim, o simples fato de a proposta estar sendo debatida evidencia o aumento da tensão entre as confederações e a Fifa, alimentando um cenário que até pouco tempo parecia improvável: a realização de um torneio mundial de seleções sem a participação da entidade que comanda o futebol internacional.

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