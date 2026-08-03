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Além de Paulinho, Palmeiras ganha mais um desfalque por lesão na temporada

Além de Paulinho, Palmeiras ganha mais um desfalque por lesão na temporada
Além de Paulinho, Palmeiras ganha mais um desfalque por lesão na temporada -

O Palmeiras ganhou duas preocupações para a sequência da temporada. Após nova avaliação do departamento médico, Paulinho e Khellven estão lesionados e desfalcarão a equipe nos próximos compromissos da atual temporada.

Dessa forma, o atacante sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, diagnosticada após exames realizados na reapresentação do elenco, na Academia de Futebol.

O jogador voltou a sentir dores no treinamento que antecedeu a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo (2), no Nubank Parque, e também apresentou desconforto durante o aquecimento da partida. Antes disso, ele já havia desfalcado o Verdão no duelo contra o Vitória.

Até o momento, o clube não divulgou prazos oficiais de recuperação, mas trata o caso do camisa 10 com cautela. A expectativa é de que o atacante permaneça afastado por, pelo menos, duas semanas.

Lateral também de fora

Outra baixa confirmada é Khellven. O lateral-direito reclamou de dores na região anterior da coxa direita, passou por exames nesta segunda-feira (3) e também teve lesão confirmada pelo departamento médico alviverde.

Em contrapartida, Gustavo Gómez apresentou evolução no tratamento da lesão na coxa direita. O zagueiro trabalhou no gramado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance, mas ainda deve desfalcar a equipe na partida de volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil.

Na reapresentação, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Leão realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Os demais participaram de um treino coletivo no gramado, dividido em dois tempos de 25 minutos.

O elenco fará mais um treinamento antes do confronto decisivo com o Fortaleza. A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.


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