Além de Paulinho, Palmeiras ganha mais um desfalque por lesão na temporada

O Palmeiras ganhou duas preocupações para a sequência da temporada. Após nova avaliação do departamento médico, Paulinho e Khellven estão lesionados e desfalcarão a equipe nos próximos compromissos da atual temporada.

Dessa forma, o atacante sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, diagnosticada após exames realizados na reapresentação do elenco, na Academia de Futebol.

O jogador voltou a sentir dores no treinamento que antecedeu a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo (2), no Nubank Parque, e também apresentou desconforto durante o aquecimento da partida. Antes disso, ele já havia desfalcado o Verdão no duelo contra o Vitória.

Até o momento, o clube não divulgou prazos oficiais de recuperação, mas trata o caso do camisa 10 com cautela. A expectativa é de que o atacante permaneça afastado por, pelo menos, duas semanas.

Lateral também de fora

Outra baixa confirmada é Khellven. O lateral-direito reclamou de dores na região anterior da coxa direita, passou por exames nesta segunda-feira (3) e também teve lesão confirmada pelo departamento médico alviverde.

Em contrapartida, Gustavo Gómez apresentou evolução no tratamento da lesão na coxa direita. O zagueiro trabalhou no gramado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance, mas ainda deve desfalcar a equipe na partida de volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil.

Na reapresentação, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Leão realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Os demais participaram de um treino coletivo no gramado, dividido em dois tempos de 25 minutos.

O elenco fará mais um treinamento antes do confronto decisivo com o Fortaleza. A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.



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