Real Madrid faz nova proposta para renovar com Vini Jr, mas ainda fica abaixo da pedida

O Real Madrid voltou a conversar com Vini Jr sobre a renovação de contrato. Após o fim da Copa do Mundo, o clube espanhol retomou as negociações com os representantes do atacante brasileiro, encerrando um período de quase um ano sem avanços nas tratativas, de acordo com informações divulgadas pela ESPN nesta segunda-feira (3).

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A nova proposta apresentada prevê um salário de 22 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 130 milhões), valor superior ao discutido anteriormente. Mesmo assim, a oferta ainda está abaixo da pedida de Vini, que busca receber aproximadamente 30 milhões de euros anuais (cerca de R$ 176 milhões).

Atualmente, o camisa 7 recebe cerca de 17,5 milhões de euros por temporada (em torno de R$ 102 milhões) e entra no último ano de contrato com o Real Madrid. Caso não chegue a um acordo para renovar, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro.

Pessoas próximas ao jogador afirmam que este deve ser o contrato mais importante de sua carreira. Por isso, Vini Jr e seus representantes esperam um reconhecimento financeiro compatível com sua trajetória no clube, onde atua desde 2018 e já foi decisivo em títulos importantes, incluindo duas finais de Champions.

Enquanto a situação segue indefinida, o Arsenal acompanha o caso com atenção e demonstra interesse no atacante. No entanto, até o momento, não houve contato oficial do clube inglês nem com o Real Madrid, nem com o staff do brasileiro.

Dúvidas no Real Madrid

Nos bastidores, o cenário ainda é de incerteza. O Real já considera a possibilidade de negociar Vini caso as conversas por uma renovação não avancem, mas, por enquanto, nenhuma nova reunião entre as partes está marcada.

Mesmo com o futuro em aberto, Vini já retornou aos treinamentos em Valdebebas e iniciou a preparação para a temporada 2026/27 sob o comando de José Mourinho.

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