Neymar tem chegada prevista para a tarde desta terça antes de Santos x Remo

O Santos contará com Neymar em Belém apenas no dia da decisão contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, o camisa 10 desembarca na capital paraense no início da tarde desta terça-feira (4), horas antes da partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o atacante não viajou com a delegação porque participou de um evento particular em São Paulo na segunda-feira (3). No entanto, estará com a equipe no dia seguinte para o duelo com o Leão Azulino, em Belém, no Pará.

Neymar deixará a capital paulista por volta das 9h (de Brasília), em seu avião particular, acompanhado do pai e de integrantes da diretoria santista, entre eles o presidente Marcelo Teixeira. A previsão é de que a viagem dure cerca de quatro horas, com chegada a Belém por volta das 13h (de Brasília).

Após desembarcar, o camisa 10 participará da preleção com o elenco e seguirá para o Mangueirão junto com a delegação. Apesar da confirmação da presença, o técnico Cuca ainda avalia se escalará o jogador entre os titulares por causa da logística da viagem.

O atacante participou do leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., em Praia Grande. Organizado pela NR Sports, o evento acontece anualmente em São Paulo, reúne convidados e arrecada recursos para os projetos sociais desenvolvidos pelo instituto.



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