Liverpool oferece fortuna por Barcola, mas PSG rejeita proposta

O Liverpool deu o primeiro passo para contratar Bradley Barcola e apresentou uma proposta superior a 100 milhões de euros (cerca de R$ 640 milhões) ao PSG. Apesar do alto valor, a oferta foi recusada, já que o clube francês só aceita negociar o atacante por aproximadamente 170 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão), de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano nesta segunda-feira (3).

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O ponta de 23 anos se tornou um dos principais alvos do Liverpool para reforçar o setor ofensivo na temporada 2026/27. Após perder Yan Diomandé para o Real Madrid e se despedir de Mohamed Salah, a equipe comandada por Andoni Iraola busca um jogador com características semelhantes para liderar o ataque. Barcola aparece como o nome ideal após uma boa temporada pelo PSG, na qual marcou 13 gols e distribuiu seis assistências em 49 partidas.

Mesmo com a investida inglesa, o PSG mantém uma postura firme nas negociações. O atacante tem contrato até junho de 2028 e segue valorizado pelo clube. Dessa forma, os parisienses não pretendem abrir mão do jogador por um valor abaixo do considerado justo.

Enquanto isso, Barcola vê com bons olhos a possibilidade de atuar na Premier League. De acordo com a imprensa europeia, seus representantes já conversaram com dirigentes do Liverpool, e o jogador acredita que pode ganhar mais espaço e protagonismo em Anfield, algo que nem sempre conseguiu durante sua passagem pelo PSG.

A principal dificuldade para o negócio avançar é a diferença entre os valores. Dessa maneira, as negociações devem continuar nas próximas semanas para tentar reduzir essa distância e viabilizar a transferência.

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