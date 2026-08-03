Corinthians vence Flamengo e retoma liderança do Brasileirão Feminino

O Corinthians retomou a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta segunda-feira (3/8), as paulistas venceram o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, pela 14ª rodada da competição. Jhonson marcou aos 11 minutos do primeiro tempo, e as Brabas seguraram a pressão com uma jogadora a menos na etapa final após a expulsão de Dayana Rodríguez, aos 20 minutos.

Com o resultado, o Corinthinas chegou à terceira vitória consecutiva, soma 34 pontos e passa novamente o São Paulo (32) na tabela. O Flamengo, entretanto, fica estacionado nos 23 pontos após perder uma série invicta de quatro partidas e aparece na oitava colocação.

LEIA MAIS: Luiz Henrique no Flamengo? Paquetá revela lobby junto ao craque

Fora de casa, o Corinthians venceu o Flamengo após dominar o primeiro tempo e abrir o placar com Jhonson, depois da assistência de Belén Aquino. Na segunda etapa, o Flamengo, aliás, pressionou e chegou a ter uma jogadora a mais com a expulsão de Dayana Rodríguez. No entanto, desperdiçou as chances de empatar, e as “Brabas” garantiram a vitória.

Pela 15ª rodada, o Flamengo encara o América-MG na próxima segunda-feira (10/8), às 21h, fora de casa. Do outro lado, o Corinthians, portanto, faz clássico com o Santos no domingo (9/8), às 16h, no Parque São Jorge.

Resultados da 14ª rodada do Brasileirão Feminino

Sábado (1/8)

Fluminense 2×1 Bragantino

Cruzeiro 4×0 Botafogo

Grêmio 1×0 América-MG

Mixto-MT 0x0 Atlético-MG

Vitória 1×3 São Paulo

Domingo (2/8)

Palmeiras 2×1 Internacional

Santos 4×0 Juventude

Ferroviária 1×0 Bahia

Flamengo 0x1 Corinthians

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.