Ator processa Casimiro e Cazé TV por comentário ofensivo em vídeo

O ator e figurante, José Aloisio, entrou com uma ação contra Casimiro Miguel e a Cazé TV. O movimento ocorreu por conta de um comentário feito pelo influenciador sobre ele. De acordo com a parte autora, enquanto estava assistindo a um episódio do programa Pesadelo na Cozinha, Casimiro teria se referido ao homem de forma pejorativa: “Esse cara é esquisito”. A informação inicial é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O ator alega ter sido exposto ao ridículo e alvo de estereótipos preconceituosos por declarações que ultrapassaram a liberdade de expressão. O conteúdo ofensivo segue no ar, somando cerca de 17 milhões de visualizações e mais de 8 mil comentários.

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O autor da ação, assim, exige que a Justiça ordene a remoção do vídeo e condene Casimiro a pagar R$ 120 mil por danos morais. Ele também solicita uma retratação pública do influenciador no YouTube, plataforma onde o conteúdo original foi ao ar.

José Aloisio aparece durante o terceiro episódio da primeira temporada do programa “Pesadelo na Cozinha”. Ele, aliás, é um cliente do restaurante Mamma Julia, que recebeu visita de Jacquin. Durante o vídeo, Casimiro reage ao episódio e chama o ator de “esquisito”. Ele ainda comenta seu visual, que continha um gorro da Argentina e uma camisa com letras de fogo.

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