Marcos Braz faz alerta ao Flamengo após investimentos milionários: “Se errar…”

O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ligou o sinal de alerta para a atual diretoria rubro-negra em relação ao volume expressivo de dinheiro investido em reforços. Homem forte do departamento de futebol durante o vitorioso ciclo entre 2019 e 2024, o antigo dirigente comentou sobre a enorme responsabilidade que os gestores precisam ter ao fechar grandes negócios no mercado da bola. Desse modo, ele utilizou a crise vivida pelo Barcelona nos últimos anos como um exemplo claro dos perigos da precipitação.

Durante sua participação no podcast “Basticast 365”, Braz lembrou que o gigante espanhol enfrentou severas complicações financeiras depois de desembolsar fortunas em atletas que não entregaram o rendimento esperado em campo, citando nomes como Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann. De acordo com ele, a forte pressão vinda da torcida e da imprensa por contratações imediatas não pode se sobrepor ao planejamento orçamentário da instituição:

“Às vezes você vai ficando refém da pressão que você tem pra contratar: ‘Ah, deixou pra contratar no final, é um absurdo’. Agora como é que tá? É difícil! É um processo. E quando você vai chegando nos níveis de contratação de um Flamengo, você tem que ter mais responsabilidade ainda. Se você errar, tu erra em milhões! E não é só na contratação, não. São 4, 5 anos de contrato. Em uma temporada, com Dembélé, Griezmann e o Coutinho, quebrou o Barcelona! O Flamengo tá nesse tamanho todo, mas se errar duas, três contratações, você erra 100 milhões de dólares.”

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Responsabilidade com os cofres do Flamengo

Além de destacar os riscos do mercado, o ex-dirigente reforçou a complexidade de manter o equilíbrio nos bastidores entre as demandas do setor financeiro e os pedidos da comissão técnica. Entretanto, ele fez questão de ressaltar que mantém uma postura de respeito em relação aos profissionais que gerenciam o futebol da Gávea atualmente:

“Embora muitas pessoas não tenham tido a responsabilidade comigo, eu sou um cara que eu tenho muita responsabilidade, inclusive com os dirigentes do Flamengo que lá estão hoje. Porque eu sei quanto é difícil ter um ajuste com o financeiro, ter um ajuste com a comissão técnica… É difícil.”

A reflexão do antigo gestor ocorre em um momento de cifras históricas no Ninho do Urubu. O balanço financeiro divulgado recentemente pelo clube referente ao primeiro semestre de 2026 apontou que a diretoria flamenguista investiu R$ 432,2 milhões para fechar a chegada de apenas três reforços na atual temporada: o meia Lucas Paquetá (R$ 315,7 milhões), o zagueiro Vitão (R$ 81,9 milhões) e o goleiro Andrew (R$ 34,7 milhões).

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