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Arsenal tem primeira oferta por Bruno Guimarães recusada pelo Newcastle

Arsenal tem primeira oferta por Bruno Guimarães recusada pelo Newcastle
Arsenal tem primeira oferta por Bruno Guimarães recusada pelo Newcastle -

O Arsenal segue tentando contratar Bruno Guimarães, mas encontrou resistência do Newcastle. De acordo com informações divulgadas pela Sky Sports nesta segunda-feira (3), a primeira proposta apresentada pelos Gunners foi recusada pelo clube inglês. Mesmo assim, as conversas continuam, e as diretorias mantêm negociações para tentar chegar a um acordo.

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O volante brasileiro, de 28 anos, já teria comunicado ao Newcastle, no mês passado, o desejo de defender o Arsenal nesta janela de transferências. Apesar disso, os Magpies não pretendem facilitar a saída do capitão da equipe, que ainda possui contrato até 2028, com opção de renovação por mais uma temporada.

Diante da negativa inicial, o Arsenal analisa a possibilidade de aumentar a oferta. Bruno Guimarães chegou ao Newcastle em 2022, após deixar o Lyon por pouco mais de 40 milhões de euros. Desde então, disputou 195 partidas, marcou 31 gols e se tornou um dos principais nomes do elenco.

Enquanto o futuro não é definido, o meio-campista segue normalmente a preparação para a temporada. Depois de passar férias no Brasil, Bruno se apresentou ao Newcastle e já participa da pré-temporada da equipe em La Manga, na Espanha.

Saída do treinador pode influenciar na escolha do Bruno Guimarães?

Além disso, nos últimos dias, o brasileiro também chamou atenção ao se despedir publicamente de Eddie Howe, que deixou o comando do clube. Em uma publicação nas redes sociais, Bruno fez questão de agradecer ao treinador pelo período em que trabalharam juntos.

“Rei deste clube. Obrigado por tudo o que fez por nós. Foi um privilégio trabalhar ao seu lado. Você me tornou um jogador e uma pessoa melhor. Não existem palavras para expressar o quanto gostei de ser treinado por você. Desejo todo o sucesso no seu futuro, mister”, escreveu o volante.

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