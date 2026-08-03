Juiz autoriza processamento da recuperação judicial da SAF Botafogo

O edital da Recuperação Judicial da SAF do Botafogo será, enfim, publicado nesta terça-feira (4), no Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro. Nesta segunda, o juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, deferiu o processamento da RJ do Mais Tradicional.

O edital enumera as causas que levaram a SAF do Glorioso a entrar com pedido de Recuperação Judicial e cita o colapso do sistema de caixa único da Eagle, cuja consequência foi o sufocamento financeiro nas contas do Botafogo.

Com a medida, os credores da SAF do Botafogo terão, agora, 15 dias para apresentar a habilitação (quando o crédito não consta na relação) ou as divergências sobre os valores a receber.

Este edital, aliás, é a forma com a qual a Justiça mantém as informações a respeito dos créditos disponíveis aos credores.

Após o prazo, os administradores judiciais contam com até 45 dias para publicarem um novo edital com uma segunda relação de credores. Em seguida, um prazo de dez dias para impugnação judicial é aberto.

Em crise financeira, o Botafogo acumula uma dívida superior a R$ 2,5 bilhões.

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