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Diante do Inter, Corinthians encerra sequência positiva como visitante na Copa do Brasil

Diante do Inter, Corinthians encerra sequência positiva como visitante na Copa do Brasil
Diante do Inter, Corinthians encerra sequência positiva como visitante na Copa do Brasil -

O Corinthians perdeu uma marca importante na Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 0 para o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final, no Beira-Rio, o time encerrou a sequência positiva como visitante pelo torneio nacional.

Afinal, o Timão não era derrotado longe de seus domínios nesta competição desde 2024. Na ocasião, no dia 2 de outubro, o Alvinegro perdeu para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pelas semifinais daquela edição. Além disso, o último revés na competição foi para o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, mas a equipe avançou nos pênaltis ano passado.

Desde então, o time acumulava seis partidas de invencibilidade fora de casa na Copa do Brasil. Na campanha do título de 2025, o Corinthians derrotou o Novorizontino (0 x 1), Palmeiras (0 x 2), Athletico (0 x 1), Cruzeiro (0 a 1) e Vasco (1 x 2). Em 2026, os comandados do técnico Fernando Diniz venceram o Barra-SC também como visitantes.

Além de perder a invencibilidade fora de casa, o Corinthians terá uma missão complicada para avançar às quartas de final. Nesse sentido, a equipe precisa vencer por três gols de diferença no segundo jogo para garantir a classificação no tempo normal. Caso consiga uma vitória por dois gols, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis.

O duelo decisivo será nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com o apoio da torcida, o Timão busca reverter o placar construído pelo Internacional e continuar na disputa pelo título da Copa do Brasil.

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