Diante do Inter, Corinthians encerra sequência positiva como visitante na Copa do Brasil

O Corinthians perdeu uma marca importante na Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 0 para o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final, no Beira-Rio, o time encerrou a sequência positiva como visitante pelo torneio nacional.

Afinal, o Timão não era derrotado longe de seus domínios nesta competição desde 2024. Na ocasião, no dia 2 de outubro, o Alvinegro perdeu para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pelas semifinais daquela edição. Além disso, o último revés na competição foi para o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, mas a equipe avançou nos pênaltis ano passado.

Desde então, o time acumulava seis partidas de invencibilidade fora de casa na Copa do Brasil. Na campanha do título de 2025, o Corinthians derrotou o Novorizontino (0 x 1), Palmeiras (0 x 2), Athletico (0 x 1), Cruzeiro (0 a 1) e Vasco (1 x 2). Em 2026, os comandados do técnico Fernando Diniz venceram o Barra-SC também como visitantes.

Além de perder a invencibilidade fora de casa, o Corinthians terá uma missão complicada para avançar às quartas de final. Nesse sentido, a equipe precisa vencer por três gols de diferença no segundo jogo para garantir a classificação no tempo normal. Caso consiga uma vitória por dois gols, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis.

O duelo decisivo será nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com o apoio da torcida, o Timão busca reverter o placar construído pelo Internacional e continuar na disputa pelo título da Copa do Brasil.

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