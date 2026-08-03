Labyad agradece apoio após grave lesão e promete voltar mais forte ao Corinthians

O meio-campista Zakaria Labyad usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para agradecer as mensagens de apoio que recebeu após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo, que encerrou sua participação na temporada.

Em uma publicação direcionada aos companheiros de equipe e à torcida do Corinthians, o marroquino lamentou o momento difícil e afirmou que voltará mais forte após a recuperação.

Um post compartilhado por Zakaria Labyad (@z.labyad)

“Os últimos dias foram muito difíceis para mim! Minha temporada acabou, mas minha jornada continuará. E posso prometer a vocês que vou trabalhar muito para voltar mais forte e melhor”, disse.

“Obrigado por todas as mensagens, apoio e carinho que vocês me mostraram desde meu início. Quero agradecer a todos os meus companheiros de time, equipe médica, equipe técnica, todas as pessoas do Corinthians e, especialmente, aos nossos incríveis torcedores. Eu os amo, até breve”, completou. Séria lesão e retorno somente em 2027

Labyad sofreu uma lesão na última quinta-feira (30), durante o primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena. Nesse sentido, na disputa de bola, ele prendeu o pé no gramado, torceu o joelho esquerdo e caiu no campo, onde pediu atendimento médico.

Os exames de imagem, realizados no dia seguinte, identificaram ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco do joelho esquerdo. Por fim, por causa da gravidade do problema e do longo período de recuperação, o Corinthians deve renovar o contrato do jogador.

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