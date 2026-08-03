Cruzeiro insiste por Brian Rodríguez, do América-MEX

O Cruzeiro apresentou mais uma proposta para contratar o atacante uruguaio Brian Rodríguez, do América-MEX. O clube prevê o pagamento de 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões) fixos e 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões) em bônus por metas para contratar o jogador. A informação é do “Uol”.

O clube realizou duas ofertas pelo uruguaio de 26 anos. A primeira, de 8 milhões de dólares e mais uma quantia em bônus (R$ 41 milhões), foi negada pelo clube mexicano. A segunda, firmada nesta segunda-feira (3), girou na casa de 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões), além de uma parte em bônus e metas.

Leia mais notícias do Cruzeiro

Porém, a Raposa não deve ter vida fácil nas tratativas. O América-MEX, afinal, trata Brian Rodríguez como um de seus principais jogadores. No entanto, os mexicanos podem abrir mão do atacante por um valor próximo a 12 milhões de dólares (R$ 61,2 milhões).

Brian Rodríguez ganhou força no Cruzeiro após graves lesões de Gabriel Pec r Sinisterra. Ele joga como ponta pelos dois lados e teve o nome aprovado pelo técnico Artur Jorge.

Por fim, o Cabuloso já acertou com Wesley e Lucho Rodríguez, que estão na Arábia Saudita e são devem chegar em Belo Horizonte nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.