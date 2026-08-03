Santos desembarca em Belém para duelo contra o Remo pela Copa do Brasil

O Santos desembarcou, no início da noite desta segunda-feira (3), em Belém, onde enfrenta o Remo nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. Assim, a delegação chegou ao hotel sem Neymar, principal jogador da equipe. Na chegada ao hotel, torcedores recepcionaram os jogadores e fizeram festa na entrada.

Dessa forma, o meia-atacante permaneceu em São Paulo para cumprir um compromisso pessoal. O camisa 10 deve desembarcar na capital paraense por volta das 13h desta terça-feira.

Neymar ficou na capital paulista por causa do leilão beneficente promovido pelo instituto que leva seu nome. O evento acontece anualmente em Praia Grande, reúne convidados e tem o camisa 10 como principal atração.

Além disso, o Peixe viajou sem o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral-direito Igor Vinícius. O primeiro trata uma lesão na panturrilha direita, enquanto Igor se recupera de um quadro de lombalgia.

A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão; Gabriel Menino (ou Igor Vinícius), Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (ou João Schmidt) e Barreal; Neymar e Gabigol.

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