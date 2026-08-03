Neymar faz desabafo e não descarta aposentadoria no fim do ano

Depois de confirmar sua presença em Remo x Santos, no Mangueirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Neymar também falou sobre seu futuro no futebol. O camisa 10 ainda não pensou se seguirá jogando após 2026 ou se vai se aposentar. Ele ainda tem contrato com o clube santista até o final do ano.

“Não sei quanto tempo [vou jogar]. Não penso em parar e nem sei até quando vou. Tenho contrato com o Santos até dezembro, pretendo cumpri-lo e honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. Depois, vou pensar se continuo no Santos, se saio ou se paro de jogar. Realmente, não sei o que vou fazer. Até dezembro ainda tem chão. Estou me sentindo bem fisicamente. É isso que importa”, disse no leilão Beneficente nesta segunda-feira.

Além disso, Neymar ainda aproveitou para fazer um desabafo contra a imprensa brasileira. Recentemente, ele esteve envolvido em polêmicas nos bastidores do Santos. Ele, afinal, pediu à imprensa para se “precaver antes de postar essas coisas, besteiras que não são reais”.

“Boa parte da imprensa vai adoecer todos os jogadores de futebol. É a profissão mais conhecida e mais atacada, acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com as palavras e notícias, porque a maioria delas não tem verdade, e isso acaba machucando as pessoas ao seu redor. Peço para se precaver antes de postar essas coisas, besteiras que não são reais. O psicológico do jogador é forte, o meu é bem forte, por sinal, mas nem todos são assim. Uns sofrem mais, outros menos. Só peço que se responsabilizem mais”, ressaltou.

Foco na Copa do Brasil

Enquanto o grupo do Santos já desembarcou no Pará, Neymar viajará nesta terça para se juntar à delegação. Remo e Santos, portanto, entram em campo na noite desta terça-feira (4), às 21h30, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, em Belém do Pará, no Mangueirão. Como o jogo de ida ficou com o placar zerado, quem vencer avança e caso haja um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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