Athletico domina o Vitória e constrói boa vantagem na Copa do Brasil

O Athletico-PR deu um passo importante rumo à classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Vitória pelo placar de 2 a 0, na noite desta segunda-feira (3), na Ligga Arena, em Curitiba. Em um confronto bastante movimentado e com direito a susto logo nos primeiros minutos, o Furacão fez valer o mando de campo e construiu a vantagem com gols marcados pelo jovem João Cruz, ainda na etapa inicial, e pelo meia Dudu, no segundo tempo.

Com o resultado obtido dentro de seus domínios, a equipe paranaense pode perder por até um gol de diferença no confronto de volta para assegurar a vaga na próxima fase do torneio nacional. Por outro lado, o Rubro-Negro baiano precisará triunfar por três gols de margem em Salvador para reverter o cenário e avançar de forma direta, enquanto uma vitória do Leão por dois gols levara a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.

Primeiro tempo movimentado e brilho da juventude

O Vitória começou a partida assustando a torcida mandante aos 3 minutos, quando o atacante Renê realizou um belo drible de corpo na entrada da área, saiu cara a cara com o goleiro Santos e finalizou na trave. Entretanto, a resposta do Athletico ocorreu de forma imediata e fatal. Aos 8 minutos, João Cruz recebeu a posse na intermediária ofensiva, limpou a marcação de Luan Cândido para a perna esquerda e acertou um arremate preciso no ângulo do goleiro Lucas Arcanjo para abrir o marcador.

A partir do primeiro tento, a equipe comandada pela comissão técnica mandante assumiu o controle total das ações e passou a pressionar o sistema defensivo adversário. Mendoza e Viveros criaram chances claras para ampliar a vantagem, exigindo boas defesas do arqueiro baiano. O Leão da Barra encontrou enormes dificuldades para organizar transições ofensivas e acabou indo para o vestiário em desvantagem no placar.

Expulsão determina vitória do Athletico

Na volta do intervalo, o Athletico-PR manteve a postura agressiva na busca por uma margem mais confortável no confronto. A saber, nos 21 minutos da etapa complementar, a partida ganhou contornos dramáticos para os mandantes. Isso porque teve a expulsão direta do meio-campista Emmanuel Martínez após falta violenta no campo central. Mesmo em desvantagem numérica, o time paranaense não recuou e encontrou o segundo gol aos 32 minutos. Viveros fez boa jogada pela esquerda e serviu Dudu; o camisa 10 dominou e acertou um chute forte na gaveta, sem chances para Arcanjo.

Por fim, nos minutos finais do confronto, o técnico do Vitória promoveu alterações ofensivas para tentar diminuir o prejuízo na eliminatória. Desse modo, a equipe visitante chegou a assustar em uma tentativa de bicicleta de Renê que passou perto da linha de gol e em um arremate cruzado de Jorge Rivaldo nos acréscimos. Contudo, o sistema defensivo do Athletico-PR suportou a pressão para garantir o placar de 2 a 0 até o apito final da árbitra Edina Alves Batista.

ATHLETICO-PR 2×0 VITÓRIA

Copa do Brasil – Oitavas de Final – Jogo de ida

Data: 3/8/2026

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Público / Renda: –

Gols: João Cruz, aos 8’/1ºT, e Dudu, aos 32’/2ºT (CAP).

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto (Vargas, 25’/2ºT); Jadson, João Cruz (Dudu, 21’/2ºT) e Luiz Gustavo (Zapelli, 36’/2ºT); Leozinho (Léo Derik, 20’/2ºT), Viveros e Mendoza (Jorge Rivaldo, 35’/2ºT).

Técnico: Odair Hellmann.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Erick, Brítez e Cacá; Luan Cândido, Ramon, Caíque e Baralhas; Emmanuel Martínez, Matheuzinho (Zé Vitor, 24’/2ºT) e Renê (Fabri, 44’/2ºT).

Técnico: Jair Ventura.

Árbitra: Edina Alves Batista (SP).

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (SP).

VAR: Rodrigo D. Alonso Ferreira (SC).

Cartões amarelos: Arthur Dias, Leozinho e Dudu (CAP); Emmanuel Martínez (duplo amarelo e expulso), Cacá e Jair Ventura (VIT).

Cartão vermelho: Emmanuel Martínez (VIT), aos 21’/2ºT.

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