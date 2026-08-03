Vozinha encerra novela e assina contrato com o Colo-Colo

A longa novela envolvendo o futuro do goleiro Vozinha teve um desfecho oficial nesta segunda-feira (3). O arqueiro de Cabo Verde desembarcou na América do Sul e assinou contrato com o Colo-Colo, do Chile. O jogador apareceu em imagens ao lado do presidente do clube, Aníbal Mosa. Além disso, o atleta realizou exames médicos antes da formalização do vínculo.

A transferência do goleiro envolveu momentos de forte suspense nos bastidores. Inicialmente, o jogador adiou sua viagem ao Chile em uma semana. Naquele momento, pessoas próximas ao atleta justificaram o atraso por conta de entraves burocráticos.

Entretanto, notícias veiculadas na imprensa local apontaram negociações de Vozinha com o futebol do Marrocos. A informação gerou incertezas na diretoria chilena mas apesar das especulações, o jogador desembarcou em Santiago no último domingo (2) para fechar o acordo.

Festa da torcida e estreia no de Vozinha Campeonato Chileno

Apesar do clima de dúvida antes da chegada, os torcedores do Colo-Colo receberam o reforço com festa no aeroporto. Além disso, a diretoria trabalhou rápido nos bastidores do futebol chileno ea federação local liberou a inscrição do apelido “Vozinha” na camisa oficial de jogo. Por outro lado, o goleiro também chamou atenção recentemente ao aparecer no anúncio do novo filme do Homem-Aranha.

Portanto, a comissão técnica já projeta a utilização do novo reforço na sequência da temporada. O Colo-Colo volta a jogar no próximo domingo, dia 9 de agosto. A equipe visita o Unión La Calera às 18h30, no Estádio Municipal Nicolás Chahuán, pela 18ª rodada do Campeonato Chileno.

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