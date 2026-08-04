Como está cada reforço da Era Bap no Flamengo?

O Flamengo já ultrapassou a barreira de R$ 900 milhões gastos em contratações desde que a nova gestão assumiu, em dezembro de 2024. Foi quando Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tomou posse como novo presidente do clube após eleições gerais. Tais valores são distribuídos em dez chegadas, sendo três para 2026 e sete para 2025. Veja um levantamento do Jogada10 para saber quanto custou e como está/foi o rendimento de cada uma destas contratações!

Para a primeira temporada sob a gestão de Bap, que sucedeu Rodolfo Landim após seis anos como presidente, foram dois reforços logo no começo do ano. Primeiro, Juninho. O atacante ex-Qarabag (AZE) chegou com a difícil missão de substituir Gabriel Barbosa, o Gabigol, que saiu para defender o Cruzeiro ao fim de 2024. Em fevereiro, o experiente Danilo assinou com o clube. Enquanto Juninho chegou por cerca de R$ 40 milhões, segundo o balancete do Fla, Danilo custou R$ 16 milhões – valores de luva, já que ele chegou sem custos em relação à Juventus (ITA), sua antiga equipe.

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Flamengo gasta quase R$ 500 milhões em 2025

Mais tarde na temporada, visando a segunda metade do ano, foram cinco reforços. O único que não teve o valor divulgado foi Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid (ESP). Já o volante Jorginho custou aproximadamente R$ 23 milhões, sendo boa parte em luvas e o restante em intermediação. Emerson Royal, por sua vez, chegou junto ao Milan (ITA) por cerca de R$ 78 milhões.

Os mais caros em 2025 foram Carrascal e Samuel Lino. O colombiano ex-Dínamo de Moscou (RUS) custou ao todo R$ 107 milhões, enquanto o ponta brasileiro chegou por quase o dobro: R$ 203 milhões junto ao Atlético de Madrid (ESP). Dessa forma, o valor total divulgado pelo Fla foi de R$ 469.959 milhões para esta primeira temporada de Bap à frente do clube.

E em 2026?

Para o atual ano, chegaram apenas três reforços, contrastando com os sete de 2025. No entanto, os valores se aproximaram bastante. Afinal, foram R$ 432.266 milhões até o momento, o que representa 91% do ano anterior. Destes, R$ 315.669 milhões foram só por Lucas Paquetá, contratado junto ao West Ham (ING) no que foi a maior contratação de um clube brasileiro na história. Esse valor representa 73% do que o Flamengo gastou em 2026 em reforços.

Mas não foi só Paquetá quem desembarcou no Aeroporto do Galeão. Afinal, o Rubro-Negro também investiu na chegada do goleiro Andrew, ex-Gil Vicente (POR), que custou cerca de R$ 34 milhões, além do zagueiro Vitão. O defensor ex-Inter custou R$ 81,8 milhões ao Fla.

E como eles estão?

De todos os citados nesta matéria, somente o atacante Juninho já deu adeus ao clube. Apesar de ter contribuído com gol do título carioca contra o Fluminense, em 2025, o centroavante não agradou em sua passagem, saindo para o Pumas (MEX), por R$ 25,5 milhões – o que acarretou um prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões.

Todos os outros fazem parte do elenco atual comandado por Leonardo Jardim. Danilo, apesar de não ser titular, é tido como um jogador de confiança e liderança, além de ter feito o gol que garantiu o tetra da Libertadores em final contra o Palmeiras, em Lima (PER), no fim de 2025. Jorginho, Samuel Lino e Lucas Paquetá são titulares importantes da equipe.

Emerson Royal e Carrascal, no entanto, são jogadores de elenco. Por mais que tenham seu grau de importância, não são titulares absolutos, até pela concorrência dentro do próprio plantel. O zagueiro Vitão chegou para ser reserva na zaga que tinha Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares. Ortiz, porém, vem perdendo espaço com Jardim, o que abriu brecha para o ex-colorado atuar no pós-Copa do Mundo.

Andrew, por sua vez, é reserva imediato de Rossi, e atuou em apenas seis partidas na temporada. Por fim, Saúl Ñíguez ainda não conseguiu ficar 100% fisicamente e não engrena na equipe. Em 2026, disputou apenas nove jogos, somando somente 237 minutos até o momento. Destas aparições, só duas foram como titular.

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