Fluminense chega para clássico decisivo na Copa do Brasil em momento instável

O Fluminense continua em busca da primeira vitória após a Copa do Mundo. Mesmo diante de cinco empates consecutivos desde a retomada da temporada, o Tricolor encara o Vasco nesta quarta-feira (5), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No que tange ao desempenho geral ao longo deste ano, o clube acumula 40 partidas disputadas até o momento. Desse total, a equipe conquistou dezenas de resultados positivos, somando 19 vitórias, além de registrar 13 empates e sofrer oito derrotas. Já são quatro jogos sem vencer.

No aspecto ofensivo, os atletas balançaram as redes adversárias 53 vezes, enquanto a defesa sofreu 40 gols. Em relação ao panorama nas competições da temporada, o time carioca obteve a segunda colocação no Campeonato Carioca.





Atualmente, o grupo ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro, que segue em andamento, ao passo que também disputa a fase de oitavas de final tanto na Copa Libertadores quanto na Copa do Brasil.

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