Paulo Henrique destaca início de trabalho de Pedro Emanuel no Vasco e manda recado

Reintegrado ao time titular do Vasco, o lateral-direito Paulo Henrique destacou o trabalho cotidiano desenvolvido pelo técnico Pedro Emanuel. O treinador português chegou ao clube cruz-maltino no mês passado e comandou a equipe em apenas cinco partidas até o momento.

Apesar do curto período, o camisa 96 fez questão de ressaltar a forma como o comandante conduz as atividades diárias. Conforme explicou o atleta, o técnico já demonstrou capacidade para extrair o melhor rendimento do elenco.

“Ele tem passado muita confiança e passado aos poucos a metodologia de trabalho. Sabe tirar o melhor de cada atleta e dar confiança, porque foi vencedor. São poucos dias de trabalho mas muitos jogos. Podem ser só cinco jogos, mas para os dias que são é bastante. Tem sido positivo, ele vai ser importante para nós”, afirmou Paulo Henrique.

Para o próximo compromisso, o Vasco retorna a campo nesta quarta-feira, dia 5, às 21h30, horário de Brasília, para enfrentar o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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Visto que o primeiro confronto terminou empatado, tanto o Cruz-Maltino quanto o Tricolor avançam de fase em caso de vitória no tempo regulamentar. Por fim, um novo empate direciona a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.



