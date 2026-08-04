Nova lesão amplia sequência de problemas físicos de Paulinho no Palmeiras

A nova lesão de Paulinho reforça um cenário que acompanha o atacante desde sua chegada ao Palmeiras. Contratado como um dos principais reforços do clube na última temporada, o camisa 10 ainda não conseguiu manter uma sequência de partidas. Isso em virtude dos frequentes problemas físicos, que interrompem sua evolução e impedem maior regularidade em campo.

Dessa forma, o jogador desembarcou na Academia de Futebol ainda em recuperação da cirurgia para tratar uma fissura por estresse na tíbia da perna direita, realizada no fim de 2024. O planejamento do Alviverde previa um retorno gradual, e atacante passou os primeiros meses no clube sob controle da preparação física e do departamento médico.

Após a final da Libertadores, o jogador revelou que começou a sentir dores na perna direita em março, após uma pancada. Então, desde julho, atuou à base de injeções e dores fortes e só esteve em campo em 16 partidas na última temporada. No dia 24 de julho de 2025, o atacante operou a tíbia da perna direita pela segunda vez em seis meses.

Antes disso, teve um papel importante na campanha da equipe no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No duelo com o Botafogo, foi decisivo ao estufar a rede na prorrogação e ajudar o time a avançar.

Mais um problema físico no histórico do atleta

Contratado pelo Alviverde por R$ 115 milhões, Paulinho iniciou 2026 na esperança de retornar aos gramados e, enfim, se firmar pelo Palmeiras. A expectativa inicial era um retorno entre março e abril, entretanto o clube agiu com cautela, e o jogador só voltou em maio, diante do Santos.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o atleta estufou a rede novamente em um jogo importante, no triunfo por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã. Além disso, ajudou a equipe, que estava em apurou contra a Chapecoense, a ficar com os três pontos.

Depois da suspensão pela comemoração diante do Rubro-Negro, o jogador entrou em campo contra o Atlético-MG, mas voltou a ter problema físico para a partida seguinte, diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil. Agora, sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, diagnosticada após exames realizados na reapresentação do elenco, na Academia de Futebol.

“Ontem (sábado), no treino, ele teve uma dor no adutor, falou comigo e com o doutor: ‘Mas eu quero ir, eu quero ir para o jogo’. Nós levamos para o jogo. No aquecimento, também não se sentiu muito confortável. Portanto, também vamos fazer uma nova avaliação”, revelou Abel antes do diagnóstico.

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